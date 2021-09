Koeman darf aufatmen : Der Barcelona schlägt Levante – Fati trifft beim Comeback

Barcelona Ronald Koeman kann aufatmen und sich darüber freuen, dass Top-Talent Ansu Fati wieder da. Angeführt von ihm hat der FC Barcelona einen wichtigen Sieg eingefahren.

Der FC Barcelona hat sich mit einem Befreiungsschlag in der spanischen Fußball-Liga zurückgemeldet. Die Mannschaft des viel kritisierten Trainers Ronald Koeman gewann gegen UD Levante nach zuletzt drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg 3:0 (2:0). Damit rückte Barca wieder an die Spitzengruppe der Liga heran.