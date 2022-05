2008 holte der FC Bayern das österreichische Jahrhunderttalent. Dort spielte Alaba vorerst in der Nachwuchsabteilung. Als B-Jugendlicher kam er allerdings regelmäßig in der A-Jugend zum Einsatz. Mehmet Scholl zog Alaba 2009/2010 in die zweite Mannschaft der Bayern hoch. Dort wurde er schnell zum Stammspieler und spielte sich so in den Fokus von Louis van Gaal.