Barcelona-Star : Messi will „endlich wieder spielen“

Messi will „endlich wieder spielen“

Barcelona Die spanische Liga wird ab dem 12. Juni wieder spielen. Superstar Lionel Messi kann den Neustart kaum noch erwarten. Er fordert seine Mitspieler auf, sich auf die ungewöhnliche Atmosphäre bei Geisterspielen vorzubereiten.

Stürmerstar Lionel Messi vom FC Barcelona kann es kaum erwarten, nach der Corona-Zwangspause endlich wieder Fußball spielen zu können. Allerdings werde es wohl nicht wie vor der Pandemie sein, meinte der argentinische Weltfußballer im Hinblick auf die Geisterspiele in Stadien ohne Zuschauer: „Ich bin sicher, dass es am Anfang komisch sein wird, aber ich bin ganz wild darauf, zu spielen“, erklärte der 32 Jahre alte Messi in einem Beitrag seines Sponsors Adidas. „Aber jeder Einzelne muss sich darauf vorbereiten und sich vorstellen, ohne Fans zu spielen, weil das sehr seltsam ist“, betonte Messi. Wichtig sei nun, „in die Zukunft zu schauen“.