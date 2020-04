Ex-Barca-Star : Xavi spendet eine Million Euro an Klinik in Barcelona

Xavi spendet eine Million Euro an Klinik in Barcelona

Barcelona Der ehemalige Fußball-Profi Xavi Hernandez beweist in der Corona-Krise Hilfsbereitschaft. Der 40-Jährige hat einem Klinik in Barcelona eine Million Euro gespendet.

Der ehemalige Fußball-Profi Xavi Hernandez unterstützt ein großes Klinikum in seiner langjährigen Heimat Barcelona in Zeiten der Coronakrise mit einer großzügigen Spende. Der frühere Denker und Lenker des Traditionsklubs FC Barcelona spendet zusammen mit seiner Frau Nuria eine Million Euro an die Hospital CLINIC in Kataloniens Hauptstadt.