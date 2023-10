Gündogan-Tor reicht Barca nicht Doppelpacker Bellingham schießt Real Madrid zum Sieg im Clásico

Ein Tor von Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat für den FC Barcelona im ersten Clásico der Saison nicht zum Sieg gereicht. Gegen Real Madrid mussten sich die Katalanen am Samstag in der spanischen Liga nach einer frühen Führung noch mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Gündogan (6. Minute) war erst für die Gastgeber erfolgreich, der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (68./90.+2) sorgte jedoch mit einem Doppelpack für den späten Sieg. Real übernimmt damit nach dem elften Spieltag die Tabellenspitze vor dem punktgleichen FC Girona. Barcelona ist Dritter, kann aber am Sonntag noch von Atlético Madrid überholt werden.