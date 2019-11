Verdacht der Steuerhinterziehung : Bayerns Ex-Star Alonso freigesprochen

Xabi Alonso vor dem Gericht in Madrid. Foto: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Madrid Xabi Alonso hat zunächst keine Strafe wegen Steuerbetrugs zu befürchten. Der ehemalige Welt- und Europameister wurde freigesprochen.

Bayern Münchens früherer Starspieler Xabi Alonso ist in seiner spanischen Heimat in einem Prozess wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung freigesprochen worden. Das berichtete am Dienstag die Nachrichten-Agentur AFP.