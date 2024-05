Barcelona-Posse Xavi entlassen - Flick wird offenbar neuer Barca-Trainer

Vereins-Legende Xavi wird beim FC Barcelona in der neuen Saison nicht mehr Trainer sein - und Hansi Flick steht als Nachfolger offenbar bereits fest. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend. Fakt ist: Der mächtige Klubboss Juan Laporta teilte Xavi am Freitag mit, dass der Klub nicht mehr mit ihm plant. Die Partie am Sonntag beim FC Sevilla wird die Abschiedsvorstellung des 44-Jährigen bei Barca sein.