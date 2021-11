Herzrhythmusstörungen : Barça-Stürmer Sergio Agüero fällt Monate aus

Barcelona Der Argentinier Sergio „Kun“ Agüero brach in der ersten Halbzeit des Ligaspiels gegen Deportivo Alaves zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er kann frühestens im nächsten Jahr wieder auflaufen. Die Liste an Problemen beim FC Barcelona wird immer länger.

Der einst so vom Erfolg verwöhnte FC Barcelona scheint vom Pech verfolgt. Als der argentinische Stürmerstar Sergio „Kun“ Agüero vergangenen Donnerstag in der 40. Minute des Erstligaspiels gegen Deportivo Alaves plötzlich zusammenbrach, sich an die Brust fasste und mit angstverzerrtem Blick nach Luft rang, wirkte das fast wie ein Symbol für den Gesamt-Zustand des Traditionsclubs.