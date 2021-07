Rassismuseklat : Barça entschuldigt sich bei Japanern wegen Griezmann und Dembelé

Barcelona Wegen eines Rassismus-Eklats seiner beiden Spieler Antoine Griezmann und Ousmane Dembélé hat sich der FC Barcelona bei den Japanern entschuldigt. Für Griezmann hat das veröffentlichte Video bereits erste Konsequenzen.

Der FC Barcelona hat sich bei den Japanern wegen eines Rassismuseklats um den früheren Dortmunder Profi Ousmane Dembélé (24) und Antoine Griezmann (30) entschuldigt. „Die Vereinsführung wird alles Mögliche tun, um zu garantieren, dass sich solche Situationen in Zukunft nicht wiederholen“, heißt es in der am Mittwoch auf Japanisch veröffentlichten Mitteilung des spanischen Fußball-Topclubs. Beide Spieler hätten sich für ihre „abfälligen Taten und Worte“ gegenüber japanischen Hotelangestellten bereits entschuldigt. Der Club werde „die notwendigen internen Maßnahmen ergreifen.“ Ob es Sanktionen geben wird, wurde nicht bekannt.