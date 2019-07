Teurer als Cristiano Ronaldo : Atltetico-Zugang Joao Felix macht sich trotz hoher Ablöse keinen Druck

Joao Felix bei seiner Vorstellung in Madrid. Foto: REUTERS/JUAN MEDINA

Madrid 127,2 Millionen Euro hat Atletico Madrid für Supertaltent Joao Felix bezahlt. Der Portugiese ist damit sogar teurer als sein Landsmann Cristiano Ronaldo. Druck verspürt der 19-Jährige deshalb aber nicht.

Dass er in Madrid als Nachfolger von Weltmeister Antoine Griezmann in große Fußstapfen tritt, schreckt Youngster Felix nicht. "Ich setze mir mit meinem Spiel selbst die Grenzen. Ich werde versuchen, meinen Job so gut es geht zu erledigen", betonte er.