Wegen Steuerhinterziehung : Sechs Monate auf Bewährung für Atletico-Star Costa

Diego Costa von Atletico Madrid ist wegen Steuerhinterziehung mit einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung belegt worden. Zudem muss der spanische Nationalspieler eine Geldstrafe in Höhe von 1,7 Millionen Euro zahlen.

Schon in der Vergangenheit waren namhafte einheimische oder internationale Kicker in Spanien mit den Finanzbehörden in Konflikt geraten, so auch Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder der Ex-Münchner Xabi Alonso.