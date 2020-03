„Das Leben ist nicht fair“ : Atletico Madrid beklagt Tod eines 14-jährigen Nachwuchsspielers

Madrid Atletico Madrid trauert um den 14-jährigen Christian Minchola aus der Jugendmannschaft des Vereins. Wie der spanische Fußballclub am Samstag mitteilte, sollen zu Ehren des vielversprechenden jungen Stürmers die Flaggen auf Halbmast gesetzt werden.

Minchola spielte in seiner sechsten Saison im Jugendsystem von Atletico. „Wir sind schockiert über die traurige Nachricht vom Tod unseres Spielers und bedauern zutiefst den Verlust“, schrieb Club-Präsident Enrique Cerezo und drückte den Angehörigen sein Beileid aus: „Atlético de Madrid und die gesamte sportliche Familie werden in diesen Momenten immensen Schmerzes an der Seite von Christians Familie und Freunden sein.“