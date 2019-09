Jungstar überragt bei Kantersieg : Fati verzückt den FC Barcelona

Barcelona Der FC Barcelona hat seine Generalprobe vor dem Spiel gegen den BVB in der Champions League gewonnen. Gegen den FC Valencia siegten die Katalenen eindrucksvoll mit 5:2. Dabei zeigte Jungstar Ansu Fati einmal mehr sein Können.

Der FC Barcelona erlebt vor dem Champions-League-Debüt am Dienstag bei Borussia Dortmund ein echtes Fußball-Märchen. In seinem dritten Profi-Spiel und mit nur 16 Jahren schoss Ansu Fati den spanischen Meister beim 5:2 über den FC Valencia aus einer Mini-Krise. Und in den siebten Himmel. Selbst die Sportzeitungen in Madrid, so etwas wie Hausblätter des Erzrivalen Real, überschlugen sich mit Lob und Superlativen für den Wunderknaben aus dem westafrikanischen Guinea-Bissau.