„Schwerste Phase meines Lebens“ : Andres Iniesta spricht über Depressionen

Berlin Andres Iniesta hatte während seiner Karriere mit Depressionen zu kämpfen. Der ehemalige Barca-Star bezeichnet diese Zeit als „schwerste Phase“ seines Lebens. Geholfen habe ihm auch ein wichtiges Tor.

Der frühere spanische Fußball-Weltmeister Andres Iniesta hat zugegeben, während seiner Karriere und trotz aller Erfolge mit schweren psychischen Problemen gekämpft zu haben. "Ich habe leider einige Unglücksfälle hintereinander erleben müssen, obwohl ich damals wirklich erfolgreich war. Dann aber starb im August 2009 mein Freund Dani Jarque, was mich wirklich in eine so heikle Situation brachte, dass ich professionelle Hilfe brauchte", sagte Iniesta im Interview mit der „Bild am Sonntag“.