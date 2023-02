Rassistisch beleidigt Alaba rechtfertigt sich nach Stimme für Messi

Der 30 Jahre alte frühere Bayern-Profi sah sich am Dienstag angesichts des Ausmaßes des Eklats veranlasst, eine öffentliche Rechtfertigung abzugeben. „Die Nationalmannschaft Österreichs hat bei diesem Award als Team gewählt, nicht ich alleine“, ließ der Real-Profi in den sozialen Medien verlauten: „Jeder im Mannschaftsrat kann abstimmen, und so ist es entschieden worden. Jeder weiß, vor allem Karim, wie sehr ich ihn und seine Leistungen bewundere.“