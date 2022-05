Absage an Real : Weltmeister Mbappe bleibt bei Paris Saint-Germain

Paris Von wegen Wechsel zu Real Madrid: Kylian Mbappe hat seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängert und spielt auch künftig in der Ligue Un.

Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe bleibt beim französischen Titelträger Paris St. Germain. „Ich bin sehr zufrieden, in Frankreich zu bleiben, in Paris, in meiner Stadt“, sagte der 23-Jährige am Samstagabend vor dem letzten Saisonspiel im Prinzenpark. Wie Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi verkündete, verlängerte der Ausnahmestürmer seinen auslaufenden Vertrag bei PSG für drei Jahre und entschied sich damit gegen einen Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid.