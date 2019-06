303 Millionen : Real Madrid bricht mit Mendy-Transfer eigenen Ausgaben-Rekord

Madrid Real Madrid greift nach einer erfolglosen Saison tief in die Tasche. Der spanische Rekordmeister brach bereits den eigenen Ausgaberekord aus dem Jahr 2009. Damals kam Cristiano Ronaldo für 96 Millionen Euro.

Nach fünf Jahren ohne spektakuläre Verpflichtungen greift Real Madrid zur Verstärkung des Teams so tief in die Klub-Kasse wie nie zuvor. Der spanische Fußball-Rekordmeister habe mit der Verpflichtung des Franzosen Ferland Mendy den eigenen Ausgabenrekord aus dem Jahr 2009 gebrochen, berichteten am Donnerstag die Madrider Sportzeitung „Marca“ und andere Medien. Die Königlichen hätten bereits 303 Millionen Euro ausgegeben, 49 Millionen Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2009.