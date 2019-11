Zoff in der spanischen Nationalmannschaft : Moreno wehrt sich gegen Illoyalitäts-Vorwurf von Enrique

Madrid Der vor knapp zwei Wochen entlassene spanische Fußball-Nationaltrainer Robert Moreno hat den Illoyalitäts-Vorwurf seines Vorgängers und Nachfolgers Luis Enrique vehement zurückgewiesen.

Der zurückgekehrte Nationaltrainer Enrique hatte seinen zwischenzeitlichen Vertreter und vorherigen Co-Trainer Moreno am Mittwoch angegriffen. "Ich verstehe, dass für ihn ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen ist, für den er hart gearbeitet hat. Aber aus meiner Sicht ist das illoyal. Ich würde so etwas nie tun", sagte Enrique, der mit Moreno schon beim FC Barcelona, Celta Vigo und AS Roma zusammengearbeitet hat. "Ambitionen zu haben, ist eine Tugend, aber überambitioniert zu sein, eine große Schwäche."