Brasilianischer Fußballer : Sion-Chef lässt Adryan nach Frauenkleider-Bild ziehen

Düsseldorf Der Brasilianer Adryan sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Jetzt wurde es Sion-Boss Christian Constantin zu viel. Dabei offenbart er vor allem Unverständnis für Adryans Lebensstil.

Adryan Oliveira Tavares ist in der Schweizer Liga für Eskapaden bekannt. Dabei hatte alles für den 24-jährigen Mittelfeldspieler so gut angefangen. Seit 2011 spielte Adryan für den brasilianischen Profiverein Flamengo Rio de Janeiro. In den Jahren 2014 bis 2016 verlieh CR Flamengo Adryan an Cagliari Calcio, Leeds United und FC Nantes. 2017 verließ Adryan den CR Flamengo und wechselte im selben Jahr zum FC Sion in die Schweiz. Vereinschef Christian Constantin hatte ihn für drei Millionen Schweizer Franken gekauft.