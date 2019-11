Nach Trainingslager : Sieben afrikanische Fußballer in Portugal verschwunden

Sieben afrikanische Fußballer in Portugal verschwunden

Lissabon Die U18-Fußball-Nationalmannschaft von São Tomé und Príncipe absolviert ein Trainingslager in Portugal. Auf dem Rückflug fehlen sieben Spieler. Die jungen Männer sind als vermisst gemeldet.

Sieben Spieler der U18-Fußball-Nationalmannschaft von São Tomé und Príncipe sind in Portugal verschwunden. Die jungen Männer seien in Lissabon von Teambetreuern als vermisst gemeldet worden, berichteten der Fernseh-Nachrichtensender TVI24 und andere Medien am Freitag unter Berufung auf die portugiesische Polizei.