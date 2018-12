Gerichtstermin verpasst: Sheffield-Profi droht nach rassistischen Beleidigungen Haft

London Er soll Gegenspieler rassistisch beleidigt haben. Nun hat ein Spieler des englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday einen Gerichtstermin in dieser Sache versäumt. Folge ist ein Haftbefehl.

Gegen Fernando Forestieri vom englischen Fußball-Zweitligisten Sheffield Wednesday ist wegen rassistischer Beleidigungen und einem geschwänzten Gerichtstermin ein Haftbefehl erlassen worden. Der italienische Stürmer soll am 24. Juli während einer Schlägerei nach dem Testspiel bei Mansfield Town rassistische Äußerungen getätigt haben. Am Freitag erschien Forestieri nicht zu dem anberaumten Gerichtstermin in Mansfield.