168. Spiel für Spanien : Ramos vor Länderspiel-Rekord

Madrid Sergio Ramos steht vor einem ganz besonderen Spiel. Am Samstag wird der 33-Jährige zum 168. Mal für Spanien auflaufen. Damit geht der Verteidiger in die Geschichtsbücher ein.

Sergio Ramos blickt diesem besonderen Spiel ganz nüchtern entgegen, er hat es schließlich auf genau so einen Tag angelegt. "Rekorde", sagte der Kapitän der spanischen Fußball-Nationalmannschaft, "sind da, um sie zu brechen." Am Samstag (20.45 Uhr) wird Ramos in die Geschichtsbücher eingehen, wenn er mit seiner 168. Partie für "La Roja" zum alleinigen Rekordspieler aufsteigt.