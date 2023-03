„Wir warten auf dich“ Schüsse auf Familien-Geschäft mit Botschaft an Weltfußballer Messi

Schreckmoment für Lionel Messi: Am frühen Donnerstagmorgen sind Schüsse auf einen Supermarkt abgegeben worden, der sich im Besitz der Familie von Messis Ehefrau Antonella Roccuzzo befindet. Gleichzeitig hinterließen die Täter in Messis Geburtsstadt Rosario/Argentinien eine handschriftlich verfasste Botschaft an den siebenmaligen Weltfußballer.