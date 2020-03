Sorge türkischen Rekordnationalspieler : Rüstü wegen Coronavirus im Krankenhaus

Ankara Große Sorge um Rüstü Recber. Der ehemalige türkische Fußball-Nationaltorwart ist nach einem positiven Coronavirus-Test in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der türkische Fußball ist in Sorge um seinen Rekordnationalspieler Rüstü Recber. Wie dessen Ehefrau in den Sozialen Medien bekannt gab, wurde der 46 Jahre alte Ex-Nationaltorhüter nach einem positiven Coronavirus-Test in ein Krankenhaus eingeliefert.