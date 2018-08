Rüpel-Profi Paul McGowan spielt mit Fußfessel für Dundee

Düsseldorf Der Fußball schreibt immer wieder neue verrückte Geschichten. In der schottischen ersten Liga lief am vergangenen Wochenende ein Profi mit einer elektronischen Fußfessel auf.

Fußballer Paul McGowan sorgte am vergangenen Wochenende in der schottischen Liga für ein Unikum. Der Spieler von Dundee United spielte bis zu seiner Auswechslung in der 87. Minute gegen den FC St. Mirren mit einer elektronischen Fußfessel. McGowan wurde im Juli verurteilt, weil er nach eines Besuchs in einem Nachtclub einem Türsteher ins Gesicht gespuckt hatte.