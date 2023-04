Charleroi-Anhänger mit Ekel-Attacke Fan-Eklat in Belgien – Rattenwurf auf Lüttich-Fans

Tierischer Eklat in Belgien: Im Rahmen des Erstliga-Derbys am Freitag bei Standard Lüttich haben Fußballfans des RSC Charleroi gegnerische Anhänger mit toten Ratten beworfen. Das teilten die Gastgeber zwei Tage nach ihrem 3:1-Sieg mit und bestätigten damit Behauptungen, die Fans in den sozialen Netzwerken geäußert hatten.