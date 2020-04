Hausarrest statt Gefängnis : Ronaldinho aus U-Haft entlassen

Asuncion Ronaldinho und sein Bruder sitzen nicht mehr im Gefängnis. Brasiliens Fußball-Ikone und sein Bruder stehen nach Zahlung einer Kaution unter Hausarrest in Paraguay. Die Affäre um gefälschte Pässe ist damit aber noch nicht ausgestanden.

Überraschend ist der ehemalige brasilianische Fußballstar Ronaldinho aus der Haft in Paraguay in den Hausarrest entlassen worden. Gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar (1,47 Millionen Euro) konnten der zweimalige Weltfußballer und Weltmeister von 2002 sowie sein Bruder und Manager Roberto Assis das Gefängnis am Dienstag verlassen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das weitere Verfahren können sie nun in einem Hotel in der Hauptstadt Asunción abwarten. Ronaldinho und Roberto stehen unter Aufsicht der Polizei und dürfen das Land nicht verlassen.