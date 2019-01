Umbruch in Madrid: Real hat laut Bernd Schuster Interesse an Joachim Löw

Real hat laut Bernd Schuster Interesse an Joachim Löw

Umbruch in Madrid

Madrid Real Madrid steckt in der Krise. Bernd Schuster, lange Spieler und Trainer bei den Königlichen, glaubt, dass die Verantwortlichen des Vereins Bundestrainer Joachim Löw als den Mann betrachten, der es richten soll.

Der ehemalige Fußball-Europameister Bernd Schuster glaubt, dass Bundestrainer Joachim Löw ein Kandidat für das Traineramt bei Real Madrid ist. „Im Rahmen einer Ehrung habe ich länger mit Präsident Florentino Perez gesprochen. Ich habe ihn mal auf Jogi Löw angesprochen. Da hat er mich so komisch angeguckt, als hätte ich ihn bei irgendetwas erwischt„, sagte Schuster in einem Interview der „Welt am Sonntag“.