4:1 gegen Außenseiter Al Ain: Real Madrid gewinnt zum vierten Mal die Klub-WM

Abu Dhabi Toni Kroos hat mit Real Madrid erneut die Klub-WM gewonnen. Der Ex-Weltmeister setzte sich mit dem Champions-League-Sieger im Finale in Abu Dhabi mit 4:1 (1:0) gegen den FC Al Ain durch.

Für Real war es der ingesamt siebte Titel im Weltpokal bzw. der Klub-WM. Die Königlichen stiegen mit ihrem vierten Triumph zum alleinigen Rekordgewinner der Klub-WM auf, bereits in den vergangenen beiden Jahren sowie 2014 hatte Real den Titel geholt. Zudem siegten die Madrilenen dreimal im Vorgängerwettbewerb Weltpokal.

Al Ain, Meister der Vereinigten Arabischen Emirate, nahm nur wegen seiner Rolle als Ausrichter an der Klub-WM teil. Im Halbfinale hatte das Team des kroatischen Trainers Zoran Mamic für eine Überraschung gesorgt, als sie den Copa-Libertadores-Sieger River Plate aus Argentinien im Elfmeterschießen bezwangen.

Ähnlich respektlos gingen die Lokalmatadoren um den ehemaligen Hamburger Marcus Berg zu Beginn auch gegen Real zu Werke - und hatten die Riesenchance zur Führung. Hussein El Shahat nutzte einen Fehler von Marcelo aus, umspielte gleich mehrere Gegenspieler inklusive Torhüter Thibaut Courtois - scheiterte aber dann am Knie von Sergio Ramos, der kurz vor der Linie rettete.

In der zweiten Halbzeit verwaltete Real zunächst den Vorsprung ohne große Kraftanstrengung. Llorente traf dann mit einem schönen Schuss aus über 20 Metern. Al Ain hatte anschließend nichts mehr zuzusetzen. Kroos wurde nach einer ordentlichen Leistung in der 70. Minute ausgewechselt, Ramos traf nach einer Ecke per Kopf.