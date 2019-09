In Österreichischer Liga : Schiedsrichter entschuldigt sich vor TV-Kameras für Fehlentscheidung

Wien Schiedsrichter Stefan Ebner war nach dem Spiel zwischen Rapid Wien und dem TSV Hartberg sichtlich geknickt. Er musste direkt zwei Fehler eingestehen. Selbst der Gefoulte war von der Offenheit des Schiedsrichters überrascht.

Dass sich Schiedsrichter für nicht gegebene Elfmeter entschuldigen, kommt schon mal vor - selten allerdings passiert das vor laufender Kamera und in Gegenwart des gefoulten Spielers. So geschehen nun in Österreichs Bundesliga nach dem 3:3 des SK Rapid Wien gegen den TSV Hartberg am Sonntag.