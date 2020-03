Ehemaliger Schalke-Torwart : Fährmann vor Leihe nach Bergen - erstes Testspiel bereits absolviert

Köln Ralf Fährmann bricht seine Zelte in England offenbar ab. Eine Ausleihe des ehemaligen Schalker Bundesliga-Torwart zu Brann Bergen nach Norwegen steht kurz bevor.

Fährmann, der zuletzt beim englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City meist nur auf der Bank saß, soll bis 30. Juni an Brann verliehen werden. Im Sommer, wenn Schalke Alexander Nübel an Bayern München abgibt, dürfte er zurück zu S04 wechseln, wo er noch einen Vertrag bis 2023 hat.

Fährmanns Debüt hatte einen kuriosen Rahmen. Wegen der noch winterlichen Verhältnisse in Norwegen wurde in einer Halle auf Kunstrasen gespielt. Die norwegische Eliteserie startet erst in einem Monat in die Saison, der dreimalige Meister Brann tritt zum Auftakt bei Rekordmeister Rosenborg Trondheim (5. April) an. Danach hätte Fährmann bis Ende Juni noch elf weitere Einsatzchancen in der Liga.