„Mögest du in Frieden ruhen“ : Englands Sterling widmet Tore verstorbenem Jugendspieler

Raheem Sterling zeigt beim Torjubel ein T-Shirt, das an einen an Leukämie gestorbenen Jugendspieler erinnert. Foto: REUTERS/DAVID KLEIN

London Raheem Sterling war als dreifacher Torschütze der überragende englische Spieler beim 5:0-Kantersieg des WM-Vierten zum Start in die EM-Qualifikation gegen Tschechien. Bei seinem Torjubel wurde es emotional.

Die beiden Zeigefinger und der Blick von Raheem Sterling waren gen Himmel gerichtet, unter seinem englischen Nationaltrikot kam ein T-Shirt mit einem Foto von ihm mit Damary Dawkins zum Vorschein. In der Stunde des Triumphes widmete Sterling seinen Dreierpack beim 5:0 (2:0)-Kantersieg der Three Lions am Freitagabend zum Start in die EM-Qualifikation im Londoner Wembley-Stadion gegen Tschechien dem fünf Tage zuvor an Leukämie gestorbenen 13 Jahre alten Jugendspieler von Crystal Palace.

Dieser hatte fünf Jahre vergeblich gegen die heimtückische Krankheit gekämpft, Sterling und der jugendliche Kicker hatten sich häufiger getroffen. Das Manchester-City-Ass hatte dem Jungen immer wieder Mut zugesprochen, doch am 17. März verstarb Dawkins. "Mögest du in Frieden ruhen", stand auf dem T-Shirt sowie das Geburts- und Todesdatum des Jungen, dessen Leidensgeschichte den 24 Jahre alten Angreifer der Citizens tief bewegt hatte. So versuchte er seinen großen Tag im Team des Fußball-Mutterlandes mit dem verstorbenen Dawkins zu teilen.

Nach dem Abpfiff ging Sterling schon wieder zur Tagesordnung über. "Es war eine wunderbare Teamleistung", sagte er, "ich habe großes Selbstvertrauen. Ich gehe in die Räume und versuche aus jeder Situation zu schießen, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen." So traf er gegen die hoffnungslos unterlegen Tschechen in der 24., 62. und 68. Minute.

Englands Teammanager Gareth Southgate lobte seinen Dreierpacker: "Raheem war heute förmlich elektrisiert, das hatte sich schon im Training angedeutet. Raheem ist als Mensch und als Fußballer gewachsen." Und er lobte die Entschlossenheit seines Stürmerstars: "Er hat diesmal nicht so viel nachgedacht, er war hungrig aufs Toreschießen."

In der 70. Minute wurde Sterling unter dem Applaus der 82.575 Zuschauer in Wembley ausgewechselt. Für ihn kam der von Bayern München umworbene Chelsea-Teenager Callum Hudson-Odoi, der mit 18 Jahren und 135 Tagen zum jüngsten englischen A-Nationalspieler in einer Pflichtpartie avancierte.

Und noch einen Eintrag in die Geschichtsbücher hatten die Three Lions am Freitag parat. Denn der Dortmunder Jadon Sancho (18 Jahre und 362 Tage) und Hudson-Odoi sorgten dafür, dass England erstmals nach 138 Jahren zwei 18-Jährige in einem Länderspiel aufbot. Letztmals war dies im Februar 1881 gegen Wales durch Thurston Rostron und Jimmy Brown der Fall gewesen.

England machte am Freitag deutlich, dass die Mannschaft bei der EM-Titelvergabe bei der paneuropäischen Europameisterschaft 2020 ein maßgebliches Wort mitsprechen will. Der WM-Vierte ist seit 40 Qualifikationsspielen (WM oder EM) in Folge ungeschlagen, dabei gelangen 31 Siege. Das tschechische Team hatte dem Angriffsschwung und der Antrittsschnelligkeit der englischen Stars nichts entgegenzusetzen.

WM-Torschützenkönig Harry Kane (45.+2, Foulelfmeter) und Tomas Kalas (84., Eigentor) machten das 5:0 gegen Tschechien perfekt. Für Kane war es schon das 16. Tor unter Southgate. Die Schlagzeilen gehörten allerdings diesmal Raheem Sterling und seiner bewegenden Geste in Richtung von Damary Dawkins.

(sef/sid)