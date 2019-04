Pyro-Eklat : Fans sorgen in Belgien für Spielabbruch

Lüttich Fans des RSC Anderlecht haben in Belgien für einen Spielabbruch gesorgt. Sie warfen brennende Fackeln auf den Rasen. Dem Klub droht eine hohe Strafe.

Nach Fan-Ausschreitungen ist das Spiel der beiden belgischen Fußball-Erstligisten Standard Lüttich und RSC Anderlecht abgebrochen worden. Mitgereiste Anderlechter Fans hatten am Freitagabend Fackeln und andere Pyrotechnik abgefeuert und auch auf das Feld geworfen. Schiedsrichter Eric Lambrechts entschied sich daher in der 32. Minute beim Stand von 2:0 dazu, das Spiel zu beenden. Zuvor hatte die Begegnung der beiden traditionsreichen Vereine bereits mehrmals unterbrochen werden müssen.

Die belgische Pro League kündigte Sanktionen entsprechend der internen Regeln der Liga an. Zudem würden behördliche Ermittlungen eingeleitet. „Wie in früheren Aufforderungen betont die Pro League weiterhin, dass pyrotechnisches Material gefährlich ist und Gefahren für die Sicherheit aller auf dem Feld und in der Umgebung mit sich bringt“, hieß es in einer Mitteilung.