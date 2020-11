PSV-Trainer Schmidt schwärmt von Götze : „Bei Mario ist alles top, top, top“

Eindhoven Mario Götze hat seinen Trainer Roger Schmidt beim PSV Eindhoven bislang nachhaltig beeindruckt. Der PSV-Trainer kann sich auch eine Rückkehr des 28-Jährigen in die Nationalelf vorstellen.

„Seit er bei uns ist, nehme ich ihn als relaxten Menschen wahr, der voll im Leben steht. Der nett ist, der megaprofessionell ist. Der seinen Fokus total auf den Fußball legt, der eine überragende Trainingsmentalität hat. Der physisch absolute Topwerte hat“, sagte Schmidt der „Sport Bild“ über den Zugang. „Er bewegt sich überragend in den Räumen, ist immer anspielbar. Bei Mario ist alles top, top, top.“

Schmidt glaubt sogar an eine baldige Rückkehr von Götze in die deutsche Nationalmannschaft. „Er gehört zu den besten Spielern, mit denen ich gearbeitet habe. Sein Weg zurück in die Nationalmannschaft wird sich ergeben, wenn er bei uns seine Leistung bringt.