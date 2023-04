Mail geleakt Rassismus-Vorwurf gegen PSG-Trainer Galtier

Nach einer geleakten Mail sind Rassismus-Vorwürfe gegen Trainer Christophe Galtier vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain laut geworden. Hintergrund ist ein Vorfall während seiner Zeit beim Club OGC Nizza in der Vorsaison. Französische Medien hatten am Mittwoch aus einer publik gewordenen Mail des damaligen Nizza-Sportdirektors Julien Fournier an die Club-Eigentümer zitiert. Darin hatte Fournier den Coach beschuldigt, gesagt zu haben, dass zu viele schwarze und muslimische Spieler im Kader der Südfranzosen stehen.