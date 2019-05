Medienberichte : PSG-Boss Al-Khelaifi droht Anklage wegen Korruption

Paris Der katarische Präsident von Paris St. Germain, Nasser Al-Khelaifi, steht unter Korruptionsverdacht. Ihm droht eine Klage der französischen Justiz.

Al-Khelaifi sei über das sogenannte "mis en examen" per Post informiert worden. Der französische Justizvorgang hat keine eindeutige deutsche Entsprechung und führt nicht automatisch zu einem Gerichtsprozess. Allerdings drückt der offizielle Vorgang aus, dass die Staatsanwaltschaft glaubt, starke Beweise für ein Fehlverhalten zu haben.

Im Kern geht es offenbar um zwei Zahlungen in einer Gesamthöhe von 3,5 Millionen Dollar (umgerechnet rund 3,1 Millionen Euro) aus dem Jahr 2011, die an eine Sportvermarktungsfirma von Papa Massata Diack, Sohn von Lamine Diack, gegangen sein sollen. Damals bewarb sich Doha um die Leichtathletik-WM 2017, die letztlich an London vergeben wurde. 2014 erhielt die Hauptstadt Katars aber den Zuschlag für die WM 2019 (27. September bis 6. Oktober).