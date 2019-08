Wirbel um Arsenal-Star : Polizei nimmt zwei Männer vor Mesut Özils Haus in London fest

Polizei nimmt zwei Männer vor Mesut Özils Haus in London fest

London Nach der überraschenden Spielpause für die Arsenal-Spieler Mesut Özil und Sead Kolasinac aufgrund nicht näher erläuterter Sicherheitsbedenken hat es jetzt mehrere Festnahmen gegeben.

Englische Medien berichteten am Samstag unter Berufung auf die Polizei, zwei 27 Jahre alte Verdächtige seien bereits am Donnerstagabend vor Özils Anwesen im Norden Londons festgenommen worden. Laut dem „Telegraph“ hatten sie sich eine Auseinandersetzung mit privaten Wachleuten des Starspielers vom FC Arsenal London geliefert. Diese hatten nach dem versuchten Raubüberfall auf Özil und dessen Arsenal-Teamkollegen Kolasinac vor gut zwei Wochen Stellung vor dem Haus bezogen. Die Festgenommenen sollen den Berichten zufolge Anfang September vor Gericht erscheinen.

Der Vorfall vor dem Haus könnte erklären, warum Özils Club sowohl ihn als auch Kolasinac für das erste Saisonspiel an diesem Sonntag bei Newcastle United freigestellt hat. In einer Vereinsmitteilung vom Freitagabend war nur vage von „weiteren Zwischenfälle“ die Rede, die von der Polizei untersucht würden. Weiter hieß es: „Das Wohl unserer Spieler und deren Familien steht für uns immer an erster Stelle.“