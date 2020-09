Verbotener Damenbesuch : Greenwood und Foden entschuldigen sich für Fehlverhalten

Köln Verbotener Damenbesuch, Rauswurf, Ärger: Die beiden englischen Nationalspieler Phil Foden und Mason Greenwood haben sich für ihr Fehlverhalten öffentlich entschuldigt.

Mason Greenwood saß auf der Rückbank seiner Limousine, sein Blick war starr zu Boden gerichtet, als er von seinem Fahrer am Flughafen in Manchester abgeholt wurde. Statt mit seinen Teamkollegen der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend in Dänemark zum Nations-League-Spiel anzutreten, ging es für den Jungprofi nach Hause.