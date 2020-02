50. Jubiläum von Brasiliens WM-Titel 1970 : Pelé schickt Video zur Enthüllung einer Statue

Rio de Janeiro In Rio de Janeiro ist eine Statue von Brasiliens Fußball-Idol enthüllt worden. Wegen gesundheitlichen Problemen war Pelé allerdings nicht vor Ort. Der 79-Jährige meldete sich in einer Videobotschaft zu Wort.

Insgesamt neun Spieler des brasilianischen Kaders von 1970 waren bei der Enthüllung des in London gefertigten Denkmals im Hauptquartier des brasilianischen Fußballverbandes am Donnerstag (Ortszeit) in Rio de Janeiro anwesend. „Ich danke Gott, dass ich die Gesundheit habe, diesen Moment zu erleben“, sagte Pelé in dem Video, das zuvor in seinem Haus in Guarujá bei São Paulo gedreht worden war.