Fotos So trauert Brasilien um Pelé

Letzte Ehre auf dem Platz: In der Mitte des Stadions des FC Santos soll Pelé aufgebahrt werden. Die Öffentlichkeit könne am Montag und Dienstag im Stadion Vila Belmiro vom weltweit als Pelé bekannte Edson Arantes do Nascimento Abschied nehmen, teilte der Verein mit. Zuvor soll sein Sarg durch die Straßen von Santos getragen werden - vorbei am Haus seiner 100-jährigen Mutter Celeste.