Übles Video: Evra beleidigt PSG-Spieler

Paris In einem Snapchat-Video beleidigt Patrice Evra die Profis von Paris Saint-Germain auf homophobe Weise. Es hagelt Kritik. Für den 37-Jährigen ist alles nur ein „Missverständnis“.

Der langjährige französische Nationalspieler Patrice Evra hat die Spieler von Paris St. Germain in einem Video homophob beschimpft und sieht sich nun scharfer Kritik ausgesetzt. In dem Snapchat-Clip nannte der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft die PSG-Profis eine "Bande von Schwuchteln".

Patrice Evra ne veut toujours pas lâcher la veste du PSG... 😭 (via @gleenjohnson ) pic.twitter.com/i2CXK0yIy7

Am Dienstagabend wandte sich der 37-Jährige via Twitter an seine Follower, um dieses angeblich "massive Missverständnis" aufzuklären. "Ich liebe alle Menschen und bin nicht homophob", sagte Evra. Das französische Wort "pede" sei für ihn ungünstig übersetzt worden. Das Video habe er "als Scherz für einen Freund" aufgenommen.