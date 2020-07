Trainer Tuchel sauer : Mbappe-Verletzung trübt PSG-Pokalsieg

Paris Für Kylian Mbappe war das französische Pokalfinale nach einem üblen Foul früh beendet. Die Sorgen um den Superstar sind groß. Der 13. Pokalsieg von Paris St. Germain geriet schnell in den Hintergrund.

() Auch Staatspräsident Emmanuel Macron wollte von Kylian Mbappé wissen, wie es ihm geht. Bei der Siegerehrung nach dem französischen Pokal-Endspiel erkundigte sich Macron beim Weltmeister, der sich nach dem 1:0-Sieg über AS Saint-Etienne am Freitagabend an Krücken zur Zeremonie im Stade de France quälte. „Es hat doch ein bisschen geknackt“, sagte Mbappé zum üblen Foul an ihm nach einer halben Stunde. In dem kurzen Zwiegespräch mit dem Staatschef konnte der 21 Jahre alte Fußballprofi aber noch nicht sagen, wie schwer sein rechter Knöchel verletzt ist. Mbappé und PSG hoffen, dass er nicht gebrochen ist.