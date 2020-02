Ärger bei PSG : Tuchel von Neymar und Kylian Mbappe genervt

Als Trainer Thomas Tuchel in der 68. Minute PSG-Star Kylian Mbappe beim Standauswechselte, gerieten die beiden in eine Diskussion an der Seitenlinie. Foto: dpa/Christophe Ena

Paris Thomas Tuchel gewinnt mit Paris St. Germain 5:0 gegen den HSC Montpellier – und trotzdem gibt es Ärger. Der 46-Jährige legt sich mit seinen Superstars Kylian Mbappe und Neymar an.

"Ich bin nicht sauer, aber es macht mich traurig, denn so etwas ist nicht nötig", gab Tuchel nachher zu Protokoll. Er habe Mbappe, der kurz zuvor das zwischenzeitliche 4:0 erzielt hatte (57.), an der Seitenlinie die Auswechslung erklärt, damit sei das Thema für ihn erledigt: "Ich treffe Entscheidungen aus sportlichen Gründen. Das hier ist Fußball, kein Tennis, und du musst jeden respektieren." Doch alles Beschwichtigen half nichts, Mbappes beleidigte Miene sprach Bände.

Denn da ist ja auch noch Neymar. Der Brasilianer fiel am Samstag im Prinzenpark unter anderem mit neonpink gefärbten Haaren, dem Assist zum Mbappe-Tor und einem verbalen Scharmützel mit dem Vierten Offiziellen auf. Was den perfektionistischen Fußballlehrer Tuchel aber wurmt: Am Sonntag feiert der Torjäger vorzeitig seinen 28. Geburtstag (5. Februar) in einem Pariser Nachtclub. Zwar weniger pompös als in den Vorjahren, aber eben nur zwei Tage vor dem nächsten Ligaspiel beim FC Nantes.