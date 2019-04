Nach Fußverletzung : Neymar bei PSG zurück im Mannschaftstraining

Paris Neymar trainiert wieder mit der Mannschaft. Der brasilianische Nationalspieler fehlte Paris St. Germain zuletzt wochenlang mit einer Mittelfußverletzung.

Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar ist am Donnerstag in das Mannschaftstraining des französischen Fußball-Meisters Paris St. Germain zurückgekehrt. Der Verein veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto von der Trainings-Rückkehr des 27-Jährigen. Möglicherweise kann der Stürmer bereits am 27. April im Pokalfinale gegen Stade Rennes sein Comeback feiern.