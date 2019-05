PSG-Star muss erneut zuschauen : Neymar nach Schlag gegen Fan für drei Spiele gesperrt

Nächste Sperre für Neymar: Nach seinem Ausraster nach dem verlorenen Pokalfinale ist der Superstar von Paris St. Germain für drei Spiele gesperrt worden. Der Brasilianer hatte auf dem Weg zu Siegerehrung einen Fan geschlagen.

Neymar von Meister Paris Saint-Germain ist nach einer Auseinandersetzung mit einem provokanten Fan beim verlorenen Pokalfinale gegen Rennes für drei Spiele gesperrt worden. Die Strafe trete ab dem 13. Mai, also nach dem nächsten Spieltag am Samstag, in kraft, teilte der Französische Fußballverband (FFF) am Freitag mit. Für zwei weitere Partien werde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Paris-Saint-Germain hat angekündigt, gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen.