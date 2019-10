Superstar von PSG : Neymar fällt wochenlang aus

Paris Neymar bleibt das Verletzungspech treu. Der Superstar von Paris St. Germain hat sich beim 1:1 von Brasilien im Testspiel gegen Nigeria eine Blessur zugezogen. Der 27-Jährige muss mindestens vier Wochen pausieren.

Brasiliens Fußballstar Neymar muss nach seiner Verletzung an der Achillessehne mindestens vier Wochen pausieren. Dies teilte seine Verein Paris Saint-Germain nach einer MRT-Untersuchung am Montag mit. Bestätigt wurde dabei eine Verletzung zweiten Grades an der linken Achillessehne. Eine weitere Diagnose soll in acht Tagen gestellt werden.