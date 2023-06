„Längst besprochen“ Mbappé wird Option auf Vertragsverlängerung nicht ziehen

Mbappes Vertrag läuft im Sommer 2024 aus, mit der Aktivierung der Option hätte sich der Stürmerstar ein weiteres Jahr an PSG gebunden. Am Montag hatte die Sporttageszeitung L'Equipe zunächst berichtet, dass Mbappe seinen Klub per Brief darüber in Kenntnis gesetzt habe, diese Option nicht zu ziehen. „Der einzige Zweck des Briefes war aber die Bestätigung dessen, was längst besprochen war“, hieß es in Mbappes Statement.