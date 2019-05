PSG-Torjäger : Mbappé heizt Wechselgerüchte an

Mbappé heizt Wechselgerüchte an

Bleibt er oder geht er? Bisher hatte sich Kylian Mbappé immer klar zu Paris Saint-Germain bekannt. Doch nun hat der Angreifer einen Wechsel ins Ausland angeheizt.

Frankreichs Jungstar Kylian Mbappé kann sich nun anscheinend doch einen Wechsel vorstellen. Nach seiner Wahl zum besten Spieler der Saison in der Ligue 1 sagte der 20-Jährige vom französischen Meister Paris Saint-Germain am Sonntagabend dem TV-Sender beIN Sports, er befinde sich an einem „Wendepunkt“ seiner Karriere. Diese könne „vielleicht bei PSG, vielleicht woanders“ weitergehen. Er wolle mehr Verantwortung übernehmen. „Wenn das bei PSG ist, umso besser, wenn es woanders ist, wäre es eine neue Herausforderung“, führte Mbappé laut französischen Medienberichten später weiter aus.