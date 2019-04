Paris siegt 3:0 gegen Monaco : Mbappé glänzt bei Neymar-Comeback

Kylian Mbappé bejubelt einen Treffer. Foto: REUTERS/GONZALO FUENTES

Paris Saint-Germain gewann am Ostersonntag 3:1 gegen AS Monaco. Alle drei Tore für das Team von Trainer Thomas Tuchel erzielte Kylian Mbappé. Bereits vor dem Spiel stand PSG als neuer französischer Meister fest.

Mit einem Dreierpack von Weltmeister Kylian Mbappe, dem Comeback von Superstar Neymar und einem Sieg gegen AS Monaco hat Paris St. Germain seine achte französische Fußball-Meisterschaft gefeiert. Nachdem der FC Toulouse die Pariser am Sonntagnachmittag durch ein 0:0 gegen PSG-Verfolger OSC Lille bereits zum alten und neuen Titelträger gekürt hatte, gab es am Abend für die Elf von Trainer Thomas Tuchel im Heimspiel gegen die Monegassen ein 3:1 (2:0).

Das Team um die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer hielt gegen Monaco trotz des feststehenden Titelgewinns die Konzentration hoch und versüßte den Fans mit dem 27. Saisonsieg die Meisterschaft. Herausragender Akteur war Kylian Mbappe mit seinen Treffern in der 15., 38. und 55. Minute. Kehrer stand in der Startelf, Draxler wurde in der 76. Minute eingewechselt.

Die Pariser Mannschaft trug ein Sondertrikot in Gedenken an Notre-Dame. Statt der Spielernamen stand der Name der durch einen Brand erheblich zerstörten Kathedrale. Das Trikot wurde in einer Stückzahl von 1000 aufgelegt, erhältlich war es für 100 Euro. Der Erlös geht an Institutionen der Feuerwehr.

Erstmals seit drei Monaten stand auch Superstar Neymar wieder auf dem Platz. Der Brasilianer kam nach der Halbzeitpause für Layvin Kurzawa in die Partie. 222-Millionen-Mann Neymar hatte sich am 23. Januar im Pokalspiel von PSG gegen Racing Straßburg eine Mittelfußverletzung zugezogen.