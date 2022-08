Paris feiert Kantersieg in Lille​: Mbappé trifft nach wenigen Sekunden​

Paris feiert Kantersieg in Lille

Lille Kylian Mbappe brachte Paris Saint-Germain bei OSC Lille bereits nach wenigen Sekunden auf die Siegerstraße. Auch Neymar und Lionel Messi trugen beim Kantersieg sich in die Torschützenliste ein.

Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé hat in der Ligue 1 erneut für Aufsehen gesorgt. Der 23-Jährige traf am Sonntagabend für Paris Saint-Germain nach etwas mehr als acht Sekunden zur 1:0-Führung beim OSC Lille. Mbappé lupfte den Ball nach einem langen Pass des sechsmaligen Weltfußballers Lionel Messi aus dem Mittelkreis über Torhüter Léo Jardim. So früh hatte zuvor Michel Rio im Februar 1992 für Caen gegen Cannes getroffen.